La Luese Cristo lancia un ulteriore segnale al campionato. La capolista allenata da Roberto Adamo, nell'anticipo di CentoGrigio delle 17.30, supera senza troppi problemi l'ostacolo Cit Turin (4-1) e mette ulteriore pressione sulle inseguitrici, in campo domani.

Ogni testacoda, sulla carta, presenta insidie, ma Sciacca e compagni indirizzano il match già nella prima frazione, con Mandirola che realizza una doppietta di pregevole fattura e chiarisce subito quali sono i reali valori in campo. Prima dell'intervallo, ci pensa poi Milanese a calare il tris, riducendo la seconda frazione a poco più di un allenamento. Dopo la pausa arriva anche la rete del solito Gigi Russo, a segno al minuto 18', mentre il gol della bandiera torinese - messo a segno da Sorano nelle battute finali - serve solo a dare la dimensione definitiva al punteggio.

Nell'altra gara di oggi, sconfitta casalinga per l'Asca di Marco Usai, superata 1-0 a domicilio dalla Santostefanese. Decide, a metà ripresa, una rete di Novara, con la punta ospite in campo da soli 40 secondi. "Probabilmente è stata la nostra peggiore partita in stagione - ammette Usai - abbiamo fatto troppo poco per ottenere punti. Speriamo di archiviare presto questo stop e di ripartire con nuovo entusiasmo".

Per gli alessandrini uno stop fastidioso da digerire, ma che non macchia di certo una stagione fin qui estremamente positiva.