Acqui Terme: in fiamme la pizzeria da asporto

ACQUI TERME - Incendio in una pizzeria da asporto nella notte appena trascorsa ad Acqui Terme. I Vigili del Fuoco della città termale sono intervenuti alle 0.10 e le operazioni di spegnimento li hanno impegnati per circa due ore. Fortunatamente è stato impedito il propagarsi del rogo agli alloggi vicini dello stesso stabile. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Acqui