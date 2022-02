Atletico Judo Alexandria in trasferta a Milano

Atletico Judo Alexandria continua la preparazione per le prossime gare. Sabato 26 febbraio i ragazzi sono stati in trasferta a Cornaredo (Milano) per un allenamento con i lombardi, proprio per offrire opportunità di crescita e di confronto sempre diverso.

La squadra era formata da: Flora Tabacchetti, Romina Martino, Luca Strazza, Riccardo Graci, Matteo Radaci, Rebecca La Farciola, Meriem Zolati, Leonardo Ricagni, Ecaterina Ricagni, Catterina Crepaldi, Alessandro Migliazzi.