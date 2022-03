Contrabbasso protagonista al 'Mercoledì' del Vivaldi

ALESSANDRIA - Dal pianoforte al contrabbasso. La 30ª edizione de ‘I Mercoledì’ del conservatorio Vivaldi di Alessandria prosegue con un recupero: mercoledì 2 marzo, alle ore 17, nell’auditorium Pittaluga di via Parma 1 appuntamento con un focus sul contrabbasso. Dopo la IntroAllievi nella quale Simone Rebecchi eseguirà musiche di Franz Liszt, saranno Michele Benzonelli al contrabbasso, vincitore nel 2021 del XIII concorso nazionale di esecuzione per contrabbasso ‘Werther-Emilio Benzi’, e Gaston Polle Ansaldi al pianoforte a salire sul palcoscenico per esibirsi in musiche del compositore Giovanni Bottesini.

Il concerto è aperto al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili e in conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo. L’ingresso è gratuito. Le prenotazioni sono aperte tramite la piattaforma Metooo: sarà possibile prenotarsi fino alle ore 13 di mercoledì. Si ricorda l'obbligo di Super Green Pass e di mascherina Ffp2.

La 30ª edizione de ‘I Mercoledì del Conservatorio’ è inserita nel progetto ‘Le Stagioni del Vivaldi’, con il contributo della Regione Piemonte.

Riprendono i 'Mercoledì del Conservatorio' Vivaldi Sarà Saha il protagonista del quarto appuntamento, aperto al pubblico

Nato nel 2001,inizia lo studio del pianoforte all'età di 6 anni con Giordano Bruno Ferri e poi con Valerio Baggio, il suo percorso di formazione continua con l'ammissione nel 2011 all'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti di Bergamo e successivamente al conservatorio Vivaldi di Alessandria. È vincitore di concorsi nazionali ed internazionali.viene ammesso all’età di 9 anni al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino; recentemente ha vinto la borsa di studio dedicata a Paola Richiardi e Mauro Macario.è membro fondatore dell’ensemble Codec e si esibito per numerose istituzioni e stagioni.