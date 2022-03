Il sogno della Nord. Che illumina il 'Moccagatta'

ALESSANDRIA - "Sarò con te, abbiamo un sogno nel cuore: salvarci in questa stagione". Tre versi, un canto di speranza, di voglia, di passione (nel video gentilmente concesso da Ciro Cassaneti).

Si alza da tempo nella Nord e in tutti gli stadi dove i Grigi giocano: contro il Como ancora di più, in una curva che si illumina con la forza di chi vede, nella squadra, lo stesso spirito, lo stesso attaccamento, lo stesso desiderio.

Qualche numero dell'ultima gara: possesso palla al 70 per cento, 29 tiri (8 quelli del Como) di cui 10 in porta, e 16 angoli. "Pazzesco non aver vinto", sottolinea Longo e, al netto delle parate, determinanti di Facchin, "dobbiamo migliorare quando costruiamo".

"Saranno undici finali". Da affrontare, però, con questa gente, in campo e sugli spalti. Gente con lo stesso sogno.