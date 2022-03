Castellazzo, all'oratorio cibo e medicine per l'Ucraina

CASTELLAZZO BORMIDA - L'oratorio di Santa Maria è il punto di consegna, tutto il paese è mobilitato per raccogliere materiale di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina.

L'iniziativa di solidarietà nasce dall'azione di Comune, comunità parrocchiale, Pro loco e di tutto l'associazionismo castellazzese. "Servono alimenti a lunga conservazione, articoli per l'igiene personale e medicinali generici".

In oratorio ci sono persone incaricate di ricevere tutti i pomeriggi, dalle 16.30 alle 19, il sabato e la domenica anche al termine delle funzioni liturgiche. "Ci stiamo già attrezzando anche per la spedizione in tempi rapidi, perché c'è grandissima urgenza".