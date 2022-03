Principe, patrono della Polonia e della Lituania

Cracovia (Polonia), 5/10/1458 ca. - Grodno (Lituania), 4/3/1484 ca.

La vita

Di profonda educazione religiosa, è il terzogenito del Re di Polonia, Casimiro IV e di Elisabetta, detta la "Madre dei Re", dato che i suoi 13 figli diverranno tutti sovrani, ad eccezione proprio di Casimiro. Nel 1481 il padre si trasferisce in Lituania per sfuggire a un complotto e lascia la reggenza della Polonia a Casimiro che si dimostra un abile e avveduto governatore. Nonostante la sua bellezza, rifiuta ogni proposta di matrimonio perchè il suo cuore è tutto per la Vergine Maria. Malato di tubercolosi, i medici asseriscono che il suo aggravarsi dipenda proprio dalla castità totale a cui è dedito. Gli viene proposto di abbandonarsi ai piaceri sessuali, ma lui inorridisce all'idea e dice che preferisce la morte.

La morte

Muore a 26 anni per via della tubercolosi, contratta durante un viaggio in Lituania. Le sue reliquie si trovano a Vilnius. Viene canonizzato nel 1621. Casimiro è anche il patrono dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.