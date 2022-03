Luese Cristo allunga grazie a Mocerino

ALESSANDRIA - Non c'è stata la messe di gol della gara di andata, ma la sfida di altissima classifica fra Luese Cristo e Gaviese di oggi pomeriggio al 'CentoGrigio' ha più che onorato le aspettative mostrando una sfida sempre gradevole fra la capolista e una delle seconde che arrivava lanciatissima da quattro vittorie in fila.

La forza dei padroni di casa, oggi, è stata una difesa impenetrabile guidata da uno Sciacca sempre più leader in campo e con Mocerino capace di risultare decisivo nella sua unica vera proiezione offensiva di giornata; bene il centrocampo, un po' meno l'attacco che ha costruito molto ma si è anche smarrito in più di una circostanza davanti alla porta con errori che oggi non hanno pesato ma in un futuro potrebbero costare cari. Difficile però trovare critiche credibili a una formazione che arriva imbattuta a marzo in un campionato equilibrato come quello di Promozione: di certo non si può non sottolineare l'ottimo lavoro di mister Adamo, che ha saputo trovare la quadratura di una rosa che avrà anche le caratteristiche di una Ferrari ma non per questo risulta semplice da guidare.

La Gaviese è una delle squadre con l'età media più bassa dell'intero campionato - il solo Cartasegna, peraltro acquisto del mercato di riparazione, alza un po' il valore - ma gioca un calcio piacevole, dinamico e tutt'altro che prevedibile. Partendo da un 4-4-2 i terminali offensivi possono essere sia la coppia-gol Mutti-Giordano (oggi a secco ma già a quota quindici reti in coppia) che gli inserimenti di Marongiu e Rolleri, mentre dalla panchina Lombardi e Alessio Repetto garantiscono forze fresche all'occorrenza. Nota di merito anche per Pagano, ammonito dopo soli sei minuti ma in crescendo via via nel match fino a risultare in assoluto uno dei più positivi fra gli ospiti.

La rete decisiva arriva al 19' della ripresa, quando su una punizione dalla destra Gigi Russo fa sponda sul secondo palo mettendo fuori causa il portiere e Mocerino deve solo appoggiare di testa nella porta sguarnita: prima e dopo qualche occasione per entrambe le formazioni, ma nulla di eclatante in una gara dove le difese hanno avuto la meglio.

Domani tocca agli altri tre derby in programma: Arquatese-Novese, Pastorfrigor Stay-Asca e Valenzana Mado-Ovadese.