Ancora una domenica da dimenticare per Acqui e Castellazzo, alle prese con due stop difficili da digerire, nonostante le numerose attenuanti.

I bianchi di Arturo Merlo, ospiti di Alba Calcio, si arrendono 3-2 al termine di un confronto compromesso nei primi 35 minuti, con i padroni di casa che vanno a segno in tre occasioni. Apre le marcature Nania, dopo pochi secondi, mentre Erbini realizza una doppietta a cavallo della mezzora, prima con un colpo di testa e poi realizzando un contestato calcio di rigore. Palla al centro e Cirio accorcia, su azione d'angolo promossa da Lewandowski, e nella ripresa l'Acqui parte con un altro piglio. Guazzo sfiora un gol pazzesco calciando da centrocampo (palla fuori di un niente) poi lo stesso centravanti riduce ulteriormente le distanze, di testa. Finale all'arrembaggio, ma il pari non arriva

La compagine di Fabio Nobili perde 2-1 a Torino contro il Cbs e vede allontanarsi ulteriormente l'obiettivo play out: vanno in vantaggio i padroni di casa al quarto d'ora del primo tempo, con Nicolini che calcia da 40 metri e sorprende Rosti, indirizzando il match. Poco dopo arriva anche il raddoppio, di Achino, bravo a finalizzare con un preciso colpo di testa una classica azione di rimessa, ma prima dell'intervallo il Castellazzo accorcia. Segna Zunino, che anticipa difensore e portiere e riaccende la speranza. Ripresa a senso unico, con i biancoverdi che attaccano in continuazione - sfruttando anche la superiorità numerica - senza però riuscire a creare occasioni concrete. E il verdetto è inevitabile

Acqui: Cipollina, Nani, Cirio, Verdese, Morabito, Baldizzone (12' pt Mulargia), Viscomi (10' st Coletti), Genocchio, Guazzo, Lewandowski (13' st Campazzo), Massaro. All.: Arturo Merlo

Castellazzo: Rosti, Guglielmi, M'Hamsi, Recchiuto, Cascio (24' st Liguoro), Benabid, Gatti, Cimino (1' st Di Santo), Zunino, Rosset, Cavanna. All.: Fabio Nobili