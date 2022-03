Crotone - Alessandria: i protagonisti

CROTONE - Ventidue presenti alla chiamata di Moreno Longo oggi, per la partita con il Crotone,che chiude il ciclo di fuoco, con un peso molto importante, anzi fondamentale per la classifica e per il cammino futuro.

Con sette indisponibili, il tecnico aggiunge anche Ghiozzi, centrocampista della Primavera2.

Nel 3-4-3 le variazioni, rispetto alla gara con il Como, possono essere a centrocampo, spazio a Ba dall'inizio in coppia con Casarini o Gori, il primo favorito.

Crotone - Alessandria, il peso dell'attacco Modesto convoca ben 27 giocatori, Longo ha gli stessi uomini di cinque giorni fa

Due doppi ex in maglia grigia, Mustacchio e Prestia, uno con ia maglia dei 'pitagorici', Marras.

Nella "prestazione perfetta" che il tecnico chiede ai suoi ci sta anche uno sforzo ulteriore, chiesto a tutti, in particolare a chi ha giocato di più, di usare le motivazioni per alimentare energie.

All'attacco

Sarà un Crotone a trazione anteriore. Almeno è quanto si può ipotizzare, perché da due giorni la squadra è in silenzio stampa, ma il 4-2-3-1 delle ultime gare, anche se ha prodotto solo un punto con il Cosenza, ha convinto Francesco Modesto. Che ha convocato tutta la rosa e ha alcuni ballottaggi aperti, soprattutto tra Kone e Mulattieri nel tridente alle spalle di Maric, con il granata in leggero vantaggio.

Nella linea di difesa, a sinistra, la scelta è su Sala, preferito a Schnegg.

Le probabili formazioni

Crotone (4-2-3-1): Festa; Mogos, Cuomo, Golemic, Sala; Estevez, Awua; Marras, Kone, Kargbo; Maric. A disp.: Saro, Calapai, Canestrelli, Mondonico, Nedelcearu, Schnegg, Serpe, Giannotti, Vulic, Adekanye, Borello, Cangiano, Mulattieri. All.: Modesto

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Gori, Mattiello, Benedetti, Ariaudo. Prestia, Barillà, Palombi, Ghiozzi, Milanese. All.: Longo

Arbitro: Marini di Roma1

Assistenti: Capaldo di Napoli e Marchi di Bologna, quarto ufficialeAcampora di Castellammare di Stabia. Var Minelli di Varese, assistente Var Liberti di Pisa