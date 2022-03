Crotone - Alessandria: il peso dei punti

CROTONE - Nella partita allo 'Scida', in cui i punti hanno un peso specifico enorme, Longo cambia i due centrali di centrocampo, riportando Casarini e Ba titolari. L'altra novità è Prestia, uno degli ex, di nuovo dall'inizio, nella linea di difesa composta anche da Di Gennaro e Parodi, schierato a destra per limitare Kargbo.

Rivoluzione, anche tattica, del Crotone, con un modulo quasi speculare rispetto a quello dei Grigi: Modesto ripropone i 3 dietro, alza Schnegg a sinistra e inserisce Calapai a destra e in avanti, alle spalle di Maric, ci sono Kargbo e Kone. Marras e Mulattieri sono in panchina.

CROTONE - ALESSANDRIA 0-0



Marcatori:



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

6' Si accenta Fabbrini, conclusione sul fondo

2' Due angoli consecutivi per il Crotone

1' Nessun cambio. Calcio d'inizio dei Grigi

Primo tempo

Pesa davvero tanto il pallone per le due squadre. Troppo importante il risultato, l'Alessandria ha una leggera supremazia, confermata dai cinque angoli, ma Festa non ha grandi interventi da fare. Pisseri, invece, alza subito sulla traversa la conclusione di Maric dopo 2'. L'attaccante segna anche al 6', ma si aiuta con la mano e dopo 2 minuti Marini annulla su segnalazione del Var.

45' Due minuti di recupero

42' Ripartenza dei Grigi, la conclusione di Fabbrini, è ammorbidita da una deviazione

35' Sulla conclusione di Chiarello il Crotone si salva in angolo

31' Ammonito Modesto per proteste

26' sul traversone di Maric dalla line di fondo, Kargbo non arriva per la deviazione

15' Primo cartellino, è per Estevez

13' E' un metro sulla traversa il tiro di Awua dal limite

11' salvataggio in angolo di Golemic, chd rischia l'autogol sulla conclusione di Mustacchio

6' Segna il Crotone, ma è annullato il colpo di testa di Maric sul cross di Calapai. L'attaccante tocca la palla con la mano. E' il var a segnalarlo all'arbitro.

2' Subito super Pisseri, alza sulla traversa la conclusione di Maric

Le formazioni

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Golemic; Calapai, Estevez, Awua, Schnegg; Kone, Kargbo; Maric. A disp.: Saro, Cuomo, Vulic, Mulattieri, Adekanye, Marras, Nicoletti, Giannotti, Borello, Sala, Mogos, Schirò. All.: Modesto

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Gori, Mattiello, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Paolmbi, Ghiozzi, Mantovani, Milanese. All.: Longo

Arbitro: Marini di Roma1

Assistenti: Capaldo di Napoli e Marchi di Bologna, quarto ufficialeAcampora di Castellammare di Stabia. Var Minelli di Varese, assistente Var Liberti di Pisa

Note: Gornata fredda, pioggia dai primi minuti di gioco. Terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammonti: Estevez, Kone per gioco falloso, l'allenatore Modesto per proteste. Angoli: 7-4 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st