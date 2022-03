La Santa di oggi, 6 marzo, è Santa Rosa da Viterbo

Terziaria francescana

La vita della Santa

Nasce da una modesta famiglia di agricoltori nella contrada di Santa Maria in Poggio. Cerca di entrare nelle Clarisse ma, per la sua scarsa salute non viene accettata. A 16 anni, gravemente malata, entra fra le terziarie di san Francesco. Guarita, si mette a percorrere Viterbo pregando ad alta voce ed esortando tutti alla fedeltà verso la Chiesa. Viterbo intanto è coinvolta in una crisi fra la Santa Sede e Federico II imperatore. Rosa inizia la campagna per rafforzare la fede cattolica nella città dove comandano i ghibellini, ligi all’imperatore e nemici del papa. Viene catturata e cacciata da Viterbo. Torna nel 1250 dopo la morte di Federico II. Viterbo passa nuovamente alla Chiesa.

Muore a soli 18 anni, come da lei stessa predetto, forse a causa della rarissima malformazione fisica caratterizzata dalla mancanza dello sterno. Sei anni dopo la sua morte il suo corpo intatto venne trasferito nel monastero delle Clarisse di Santa Maria delle Rose, dove è conservata ancora oggi. Viene canonizzata nel 1457. Nel 1922 è stata nominata patrona della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.