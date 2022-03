Rifiuti: il 10% dell'indifferenziata nel 'fuori cassonetto'

ALESSANDRIA - Si intensifica la ‘pulizia’ costante e organizzata delle strade del centro cittadino di Alessandria e dei quartieri e sobborghi, così come il servizio di raccolta ‘Fuori Cassonetto 2.0’, attività che rappresentano i tasselli fondamentali della stretta collaborazione tra amministrazione e Amag Ambiente, indirizzata all’obiettivo di rendere Alessandria sempre più vivibile per i suoi abitanti e accogliente per chi arriva da fuori.

Alcuni dati riguardanti i servizi svolti nelle prime settimane del 2022, dal 1° gennaio al 15 febbraio: 7.300 ore complessive di lavoro, con l’impegno continuativo di 32 addetti e di 16 veicoli dedicati allo ‘spazzamento’ manuale e meccanizzato e al servizio di raccolta rifiuti ‘Fuori Cassonetto 2.0’ in tutto il territorio del comune di Alessandria, dalle vie del centro ai quartieri, fino ad arrivare ai sobborghi.

La raccolta in numeri: leggi qui

"Rimane fondamentale la collaborazione degli alessandrini che amano la loro città - sottolineano dall'azienda - A loro si richiede di rispettare le regole della raccolta differenziata, stradale o domiciliare, e di aiutare segnalando prontamente tutto ciò che necessita di un intervento da parte di Amag".

I numeri



Gli addetti di Amag Ambiente assegnati al servizio 'Fuori Cassonetto 2.0' raccolgono circa il 10% dei rifiuti indifferenziati complessivi: il che significa inserirli manualmente nei contenitori, portarli in sede o farli recuperare da una squadra apposita (nel caso di ingombranti molto voluminosi).

I tempi di decomposizione dei rifiuti abbandonati nell’ambiente in alcuni casi sono molto lunghi: tre mesi un fazzoletto di carta, 2 anni un filtro di sigaretta, da 1.000 a 4.000 anni plastica e vetro.

Chiunque abbia a casa propria rifiuti ingombranti, come televisori, materassi, sedie o tavoli, può liberarsene sia portando gli stessi, negli orari di apertura, alla sede Amag Ambiente di Viale Michel 44 (di fianco al Cimitero di Alessandria) o presso il Centro di Raccolta del Quartiere Cristo in via IV Martiri 133, direzione di Casalbagliano, sia concordando il ritiro gratuito a domicilio (massimo di 5 pezzi). I rifiuti vanno conferiti a piano strada, nella giornata concordata, dalle ore 7 alle ore 13.

Sono inoltre presenti sul territorio altri centri di raccolta differenziata presso i comuni di Felizzano, Frugarolo e Sezzadio.

Per informazioni è possibile consultare questa pagina web. E' attivo anche il ritiro a domicilio, su prenotazione, chiamando il numero verde 800 296096 (solo da telefonia fissa) o lo 0131 223215 (lunedì-venerdì mattino dalle 8.30 alle 13, pomeriggio dalle 14.30 alle 17). Mail: info@amagambiente.it. WhatsApp 320 5696988.