L'8 marzo è la Giornata internazionale della donna

L'8 marzo ricorre la Giornata internazionale della donna (più comunemente chiamata Festa della donna) con lo scopo di ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

L'origine di questa giornata viene spesso associata all'incendio della fabbrica Cotton o Cottons di New York, però mai avvenuto, confondendo probabilmente l'accaduto con l'incendio della fabbrica Triangle, nella quale morirono 146 lavoratori (123 donne e 23 uomini) successa però il 25 marzo del 1911 e non l'8, come spesso si ricorda.

L'istituzione di questa celebrazione, invece, ha origini molto più complesse e conquistate nel tempo: con la risoluzione 3010 (XXVII) del 18 dicembre 1972, ricordando i 25 anni trascorsi dalla prima sessione della Commissione sulla condizione delle Donne (svolta a Lake Success, nella Contea di Nassau, tra il 10 e il 24 febbraio 1947), l'ONU proclamò il 1975 "Anno Internazionale delle Donne".



Il movimento femminista in Italia negli anni '70

In seguito, il 15 dicembre 1975, ci fu la proclamazione "Decennio delle Nazioni Unite per le donne: equità, sviluppo e pace" ("United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace", 1976-1985).

Il 16 dicembre 1977, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite propose ad ogni paese aderente di istituire la "Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale" ("United Nations Day for Women's Rights and International Peace") e di comunicare la data al Segretario generale. Grazie anche a questa risoluzione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli sforzi di pace e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni discriminazione e raggiungere una paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese. L'8 marzo, che già veniva festeggiato in diversi paesi, fu scelta come la data ufficiale da molte nazioni.

La ricorrenza in Italia

In Italia la prima giornata della donna, fu celebrata l'8 marzo del 1945 (nelle zone del paese già libere dalla guerra), grazie a l'UDI, Unione Donne in Italia che presero l'iniziativa. Con la fine della guerra, l'8 marzo 1946 fu celebrato in tutta l'Italia: con la celebrazione diffusa ormai nell'intero paese nacque anche il suo simbolo, la mimosa, che fiorisce tra febbraio e marzo, grazie all'idea delle politiche e partigiane, Teresa Noce, di Rita Montagnana e di Teresa Mattei.

La ricorrenza continuò a non ottenere grande rilevanza nell'opinione pubblica finché, con gli anni settanta, in Italia venne alla luce il movimento femminista. Il femminismo lottò con fervore in quegli anni per la legalizzazione dell'aborto, la liberazione omosessuale, il diritto di amministrare l'intero processo della maternità.

In Italia, ad oggi, sono rinominate molte strade e piazze all'8 marzo per rievocare le lotte e le conquiste delle donne nel tempo.