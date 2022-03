Pernigotti, lavoratori in assemblea permanente come nel 2018

NOVI LIGURE — I lavoratori della Pernigotti tornano in assemblea permanente, come era stato nel novembre nero del 2018, quando la proprietà turca aveva annunciato la chiusura della storica azienda dolciaria di Novi Ligure.

A partire dal primo turno di domani, hanno annunciato le rsu della fabbrica congiuntamente ai sindacati di categoria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, l’assemblea dei dipendenti diventerà permanente. La tensione è alta e i lavoratori pretendono dalla proprietà turca e anche dalle istituzioni risposte concrete sul futuro dell’azienda. «Risposte che ad oggi, nonostante tante rassicurazioni, ancora non sono arrivate – dicono i sindacati – Intendiamo pertanto con questa azione interrompere questa lenta e silenziosa agonia nella quale versano le persone da troppo tempo e ci aspettiamo di conoscere lo scenario futuro, qualsiasi esso sia».

A fine mese è previsto un vertice al Mise, il ministero dello Sviluppo economico; vertice che i sindacati hanno chiesto in tutti i modi di anticipare, perché il tempo è ormai agli sgoccioli: il 30 giugno scadranno gli ammortizzatori sociali e a quel punto l'unica prospettiva sarebbe la messa in liquidazione. Che, spiegano, farebbe il gioco dei Toksoz visto che a quel punto potrebbero portare all'estero marchio e produzione, esattamente come volevano fare nel 2018.

