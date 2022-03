'Prostate Cancer Unit', l'Aso Al nella rete dei Centri italiani

ALESSANDRIA - L’Azienda Ospedaliera di Alessandria è stata inserita nella rete dei Centri italiani dedicati ‘Prostate Cancer Unit’ (Pcu), il modello organizzativo per la gestione multidisciplinare dei pazienti con diagnosi di cancro della prostata in tutti gli stadi di malattia, dalle nuove diagnosi alle forme più avanzate.

Si tratta di un approccio multidisciplinare al trattamento del cancro che risulta fondamentale per il tumore della prostata, considerano le diverse opzioni terapeutiche disponibili e la multidisciplinarietà della sua gestione. La Prostate Cancer Unit rappresenta un punto di riferimento unico e centrale per il paziente, che porta a un indiscusso aumento della percezione di presa in carico e conseguente miglioramento dell’esperienza di cura, modulata sulla base delle necessità individuali.