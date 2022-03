Il santo di oggi, 10 marzo san Macario di Gerusalemme

La vita

Nasce in Palestina ma le sue origini non sono sconosciute come gran parte della sua vita. E' vescovo di Gerusalemme dal 313 al 334.

Avvenimenti

A lui si deve la scoperta del Calvario e del Sepolcro di Cristo a Gerusalemme e poi riceve da Costantino l'incarico di costruire la chiesa del Santo Sepolcro.

Si oppone alla eresia ariana. Partecipa al concilio di Nicea nel 325 e viene elogiato da Sant'Anastasio per la sua ortodossia.

Lo si considera uno degli autori del Simbolo niceno-costantinopolitano, cioè del credo che viene recitato nella Messa anche oggi.

Probabilmente la sua morte avviene dopo circa ventidue anni di santo e attivo episcopato.