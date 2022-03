Andalusia, il fascino indiscusso di una terra da scoprire

ALESSANDRIA - L'Andalusia è una terra straordinaria, che sa di mare e di colli, una zona solcata da fiumi, caratterizzata spesso dal clima mite. Ma, soprattutto, sono le città d'arte a decretare la grandezza di quest'area della Spagna che sta riscuotendo sempre più consensi. A cominciare da Siviglia, la capitale, celeberrima per la cattedrale e la Torre della Giralda, per arrivare a Granada con la sua Alhambra: se è uno dei monumenti più visitati dell'intera Spagna ci sarà ben un motivo.

E poi Cordoba e, naturalmente, Malaga, la città in cui attraccherà la Msc Orchestra, la nave che ospiterà i turisti che vorranno intraprendere il viaggio organizzato in collaborazione con 'Il Piccolo'.

Quest'anno, come successo in passato, siamo tornati a proporre crociere, confidando sulla legittima voglia di evasione e di relax che anima tutti noi, tanto più in un periodo complesso come quello attuale. L'Andalusia è la terra ideale per apprezzare, in pochi chilometri quadrati, un'infinità di bellezze. Ma, al di là del singolo monumento o di "quello" squarcio incantevole, è l'insieme a riempire di suggestioni.

Tutto sull'Andalusia

Il viaggio

Si partirà lunedì 27 giugno a bordo della Msc Orchestra da Genova, porto in cui si ritornerà giovedì 7 luglio.

Prima tappa in Francia, a Marsiglia, quindi spostamento a Malaga e Cadice, poi l’approdo in Portogallo, attesi da Lisbona.

Sulla via dl ritorno, ci si fermerà ancora in Spagna per una visita ad Alicante e a Minorca, isola dalla quale la Msc Orchestra raggiungerà Sardegna, con attracco a Olbia, prima del rientro al porto di Genova.

Dove prenotare

