Il 18 marzo è la Giornata mondiale del sonno

Ricorre oggi, 18 marzo, la Giornata mondiale del sonno. La Giornata Mondiale del Sonno è un evento annuale, destinato ad essere una celebrazione del sonno e un invito all'azione su importanti questioni ad esso legate, tra cui medicina, istruzione, aspetti sociali e guida. È organizzato dal World Sleep Day Committee della World Sleep Society e mira a ridurre il peso dei problemi del sonno sulla società attraverso una migliore prevenzione e gestione dei disturbi del sonno.

Istituito da un gruppo di operatori sanitari dedicati e membri della comunità medica che lavorano e studiano nel settore della medicina e della ricerca del sonno, l'obiettivo della prima Giornata mondiale del sonno era quello di riunire gli operatori sanitari del sonno per discutere e distribuire informazioni sul sonno in tutto il mondo. I primi co-presidenti della Giornata Mondiale del Sonno sono stati Liborio Parrino, MD, Professore Associato di Neurologia presso l'Università di Parma, Italia e Antonio Culebras, MD, Professore di Neurologia, Upstate Medical University, e Consulente, The Sleep Center, Community General Hospital, Syracuse, New York, USA.

Il tema di quest'anno è "Sonno di qualità, Mente sana, Mondo felice". In che modo il sonno di qualità aiuta a mantenere la salute mentale? In che modo dormire meglio potrebbe aiutare le persone a concentrarsi durante il giorno? O in che modo la stanchezza potrebbe appesantirci fisicamente, mentalmente ed emotivamente? Sono questi i quesiti su cui riflettere per condividere e sensibilizzare sull'importanza di un sonno di qualità, pilastro fondamentale della salute umana.

