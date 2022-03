Il santo di oggi, 19 marzo, è san Giuseppe

Sposo di Maria Vergine, padre putativo di Gesù e patrono della Chiesa, dei lavoratori e dei moribondi

Nazareth (Palestina), I sec.

Giuseppe è "Lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo", secondo quanto Matteo scrive nel suo Vangelo. Di stirpe di Davide, è un umile carpentiere. Esempio di umiltà, fedeltà, povertà e di fede incrollabile. Definito "Il dottore del silenzio" in quanto personaggio più silenzioso del Vangelo: non si conosce una sola parola di lui. Tutta la sua vita è dedicata al servizio della sacra famiglia, fino alla sua morte, durante la quale è assistito da Gesù e da Maria. Il suo culto si sviluppa a partire dal IX secolo. Nel 1870 Pio IX lo nomina patrono della Chiesa universale, Giovanni XXIII lo inserisce nel Canone Romano.

San Giuseppe va invocato per una santa morte, lui che è morto assistito dal santo figlio e da Maria Vergine. Nell'iconografia classica, viene raffigurato come un uomo anziano con la barba e un giglio in mano, a volte con il piccolo Gesù in braccio, altre volte mentre lavora.