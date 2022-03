Super Macura. Bertram batte Napoli

CASALE MONFERRATO - La Bertram batte Napoli (83-77) e consolida la sua posizione nella parte nobile della classifica ribaltando anche la differenza canestri.

Assente Sanders, risolve JP Macura che, per farsi perdonare l’espulsione di Sassari, piazza il suo high in Serie per punti e triple (25 e 7). Nella sfida delle neopromosse vince la squadra che le certezze le ha contro una squadra (Buscaglia all’esordio) che le deve costruire (o ritrovare).

La partita

Ramondino non può schierare Sanders (ginocchio) ma recupera Daum (in campo con maschera protettiva). Napoli nella prima versione Buscaglia. 7-2 ospite con la difesa della Bertram che battezza il lungo Zerini che però risponde presente (2 triple). Tortona si mette in moto con un buon impatto di Severini e soprattutto con Macura. Pareggio a quota 17 al 7’. Poi strappo Bertram (7-0) con la quarta tripla su quattro di Macura (14 punti) che porta al primo stop sul 24-19.

Momento Daum in avvio di seconda frazione. Schiacciata e tripla dell’ala Usa per +13 Bertram (36-23), massimo vantaggio interno. La Bertram continua a spingere sfruttando l’inerzia. Ma Napoli, con Rich e Velicka tiene botta. Al riposo punteggio sul 46-35.

Riparte meglio Napoli (7-0 per il nuovo -4 sul 46-42). Risponde Tortona con Macura e Severini: 7-0 per ripristinare le distanze (53-42). La Bertram difende e si diverte in attacco. Al 26’ il gap è di nuovo di 13 punti (61-48). Al 30’ Napoli pareggia il parziale (20-20) e resta in partita 66-55.

Bertram si inceppa in attacco (7 punti in 5’) e Napoli intravede una possibilità e si riporta minacciosa sul -2 (73-71) con un pesante 12-0 a 3’ dalla fine. Cresce Napoli e cresce l’ansia di Tortona. Inizia una nuova partita. Provvidenziale tripla di Macura da 8 metri che vale il +5 (76-71) e soprattutto ridà fiducia e energia alla Bertram. La svolta è arrivata. Cain e Wright completano il lavoro. Vince Tortona 83-77.

Le voci

La soddisfazione di Marco Ramondino. “Siamo tutti molto contenti della partita. Dopo la Coppa Italia non abbiamo vissuto settimane fluide nel lavoro e quindi queste prestazioni sono importanti e dimostrano la qualità, anche come persone, dei nostri giocatori. Credo che abbiamo meritato di vincere questa partita perché siamo stati sempre avanti anche se nel finale ci è mancata un po’ di lucidità e di freschezza. Però una partita giocata bene sui due lati del campo. Macura? Ha grandi potenzialità. Molto delle quali le deve ancora esplorare".

La striscia negativa di Napoli non si è interrotta, ma coach Maurizio Buscaglia ha una base su cui lavorare. “Abbiamo trovato una squadra tosta, che gioca bene e sta facendo un gran campionato. Noi da oggi dobbiamo fare migliorare in tante piccola cose che oggi abbiamo fatto a metà e crederci di più. Torniamo a casa sapendo che dobbiamo migliorare dei dettagli e limare gli errori”.

I numeri

Finale: 83-77

Parziali: 24-19, 46-35, 66-55.

Quintetti: Tortona con Wright, Mascolo, Macura, Severini, Cain. Napoli con Velicka, Rich, McDuffie, Parks e Zerini.

Punti: Macura 25 (Tortona), Rich 15 (Napoli).

Rimbalzi: Cain e Severini 7 (Tortona), Parks 9 (Napoli).

Assist: Wright 6 (Tortona), Rich 5(Napoli).

Mvp: Macura (Tortona)