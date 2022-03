Il 21 marzo è la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale

Ricorre oggi, 21 marzo, la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) istituita dalle Nazioni Unite nel 1966. La data fu scelta in ricordo del massacro di Sharpeville avvenuto nel 1960, uno tra gli eventi più sanguinosi dell'epoca dell'apartheid in Sudafrica: 300 poliziotti bianchi uccisero 69 manifestanti che protestavano contro l'Urban Areas Act che imponeva ai sudafricani neri di esibire uno speciale permesso per accedere alle aree riservate ai bianchi. L'operato del governo fu condannato dall'Onu e il comportamento della polizia denunciato da una commissione d'inchiesta.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 1970 ha adottato un programma di attività da intraprendere durante la seconda metà del decennio contro il razzismo e la discriminazione razziale. La Convenzione internazionale sull’eliminazione della discriminazione razziale ha contribuito a costruire un contesto internazionale per combattere il razzismo, anche se si è ancora lontani dalla sua eliminazione.

Durante questo periodo sono organizzate varie campagne in varie parti del mondo, come quelle della Canadian Coalition of Municipalities Against Racism in Canada, della Coalition of Cities against Discrimination in Asia and the Pacific in Asia e dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali in Italia.