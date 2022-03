Bertram. “Severini? Ve lo spiego con Einstein”

TORTONA - La passione del coach della Bertram Marco Ramondino per le citazioni è cosa nota. Se alla vigilia della passata stagione il tecnico aveva scomodato Charles Darwin e la sua definizione di ‘adattamento’, per spiegare la qualità che avrebbero fatto la differenza nella stagione Covid, dopo la gara con Napoli, parlando di Luca Severini ha scomodato persino Albert Einsten.

Dopo la premessa, “Luca è un giocatore che ha caratteristiche uniche e io sono tra i suoi grandi estimatori”, è arrivato l’aforisma: “ L’importante è non valutare un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, perché si resterebbe delusi”. Come a dire: valutiamolo per le sue caratteristiche e non aspettiamoci da lui cose che non può fare.

Luca Severini, che dopo l’exploit di Sassari si è ripetuto con Napoli (gara iniziata in quintetto e chiusa con 6 punti e 7 rimbalzi) è uno dei giocatori di fiducia di Ramondino. Il tecnico dopo averlo fatto sbocciare a Casale l’ha richiamato (nel 2019) a Tortona. L’ala marchigiana, 25 anni, dopo le difficoltà di inizio stagione si sta ricavando uno spazio anche in Serie A. Come indicano le sue statistiche.