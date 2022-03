L'ex sede della Polizia provinciale per i ragazzi del Cristo?

ALESSANDRIA - Si è svolto questa mattina il sopralluogo all'immobile di corso Acqui 289, al quartiere Cristo di Alessandria, di proprietà della Provincia: presenti il presidente Enrico Bussalino e l'architetto Roberta Bocchino e, per la Commissione Alessandria Sud, Paolo Pilotto, Stefano Venneri, Michele Caridi e il coordinatore Alessandro Borgoglio, oltre ai consiglieri comunali Gian Paolo Lumi (Lega), Maurizio Sciaudone (FdI) e Mauro Bovone (FdI).

L'incontro è stato richiesto dall'associazione per presentare il progetto rivolto ai ragazzi del quartiere, in particolare per coloro che risultano portatori di disabilità, e che ad oggi non hanno la possibilità di usufruire di un punto di aggregazione attrezzato al di fuori delle strutture scolastiche istituzionali.

"L'idea della Commissione Sud è quella di richiedere alla Provincia l'assegnazione di alcuni dei locali presenti nell'edificio una volta destinato ad ospitare il comando della Polizia Provinciale, al fine di poter organizzare attività non solo ludico-ricreative, ma anche di assistenza educativa".

Numerosi i punti di convergenza tra le parti, che a questo punto saranno la base del progetto che nei prossimi giorni verrà portato all'attenzione di Palazzo Ghilini: "Un grazie al presidente Bussalino e ai tecnici della Provincia per la preziosa collaborazione - sostiene Borgoglio - Crediamo sia un passo in avanti importante per il rilancio del sito".

Ma non è finita: domani alle 15, infatti, altro sopralluogo nell'area del parco giochi di via Paolo Sacco, per la quale la Commissione Alessandria Sud vorrebbe realizzare parchi inclusivi accessibili ai bambini con disabilità (sotto, il progetto).