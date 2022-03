La quercia Clarissa piantata alla scuola 'Morbelli'

ALESSANDRIA - Si chiama Clarissa. E’ la quercia, simbolo della vita e della forza, donata dalla Consulta Florovivaistica di Coldiretti che è stata piantata ieri nell’orto didattico della scuola primaria “Angelo Morbelli” che da otto anni rappresenta un esempio virtuoso di produzione a chilometro zero dove qualità e stagionalità vanno di pari passo, un percorso educativo realizzato grazie al progetto di Educazione alla Campagna Amica.

Un’iniziativa promossa da Coldiretti Alessandria, Fondazione Univerde, Donne Impresa, Campagna Amica e Terranostra, in occasione della “Festa degli Alberi” nelle scuole per far conoscere ai più piccoli l’importanza degli alberi nei cicli naturali ed educarli a una più profonda conoscenza delle colture locali.

Un benvenuto alla primavera in cui alunni della materna e delle elementari sono stati gli attori protagonisti nella piantumazione, ‘guidati’ dalla maestra Cristina Ferrarino con l’assessore alle Pari Opportunità Cinzia Lumiera e ai vertici di Coldiretti Alessandria.

“E’ stata l’occasione per richiamare l’attenzione di grandi e piccoli sull’importanza di boschi e foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la Terra e per prenderci cura del verde intorno a noi, nella nostra città come all’interno delle nostre scuole e delle nostre case. Piccoli gesti che possono aiutare a richiamarci all’importanza dei questi silenziosi compagni", commenta il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco.

“Gli studenti della 'Morbelli' hanno iniziato il percorso didattico con Coldiretti nell’autunno di otto anni fa, plauso a insegnanti e genitori - aggiunge il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco – L’orto didattico è un piccolo gioiello dove si possono trovare dal rosmarino, alle insalate, dai carciofi al sale speziato e molto altro ancora solo per fare qualche esempio. L’idea è nata e si è concretizzata grazie al progetto di Donne Impresa di Educazione alla Campagna Amica che Coldiretti Alessandria sta portando avanti da diverso tempo nelle scuole della provincia: un laboratorio didattico dedicato al giardino e alla coltivazione dell’orto nato in Coldiretti per far avvicinare, direttamente in campo, i bambini alla natura e all’ambiente”.

La Festa dell’albero è stato un modo per far avvicinare i più piccoli a concetti importanti come la lotta all’inquinamento e l’importanza di salvaguardare la natura: Clarissa la quercia è entrata così a far parte della grande famiglia degli alberi piantati nell’Ortangelo: un ciliegio, un albicocco e un pesco, un nocciolo, un melo... e lo spazio a disposizione è ancora molto.