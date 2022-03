Alessandria, Parodi quasi pronto.

ALESSANDRIA - Allenamenti fino a sabato mattina, sempre una partitella in famiglia (e sarà così fino all'ultima seduta) in cui Moreno Longo lavora già in chiave Spal, giocate, soluzioni tattiche, movimenti per uscire dalla "densità" che la formazione ferrarese cercherà di creare e rispondere con qualche 'effetto sorpresa' strategico.

In gruppo sono rientrati i giocatori fermati dall'attacco influenzale prima della gara con la Ternana: Fabbrini, Mattiello, Di Gennaro, anche Prestia e Ba, che avevano giocato nonostante qualche linea di febbre nelle 48 ore precedenti, e pure Coccolo e Palombi.

Ancora a parte Parodi, di fatto fermo dalla rifinitura con il Monza, che però dovrebbe aggregarsi a inizio settimana (si ricomincerà lunedì pomeriggio alla Michelin). Mentre Gori potrebbe saltare più di una gara, sicuramente quella del 2 aprile, da valutare i tempi successivi. Anche oggi Pierozzi e Kolaj hanno insistito sulla corsa.

Eusepi, stop (precauzionale) per doping L'attaccante è alla Juve Stabia in prestito dall'Alessandria. Sospeso dal Tribunale nazionale

Aumentano condizione e minutaggio di Ariaudo e Barillà e per il centrocampista non si esclude l'utilizzo dall'inizio, perché Casarini è squalificato. Cinque, invece, i diffidati: Mantovani, Benedetti, Ba, Fabbrini e lo stesso Pierozzi.

Milanese, pari azzurro

In campo, oggi, con l'Italia Under 20, Tommaso Milanese (maglia numero 8, foto Figc), che il ct Alberto Bollini ha utilizzato per 88 minuti nel penultimo turno dell'Otto Nazioni, lo scontro al vertice con la Germania: azzurri protagonisti nel primo tempo, una occasione anche per il centrocampista grigio, tedeschi in vantaggio nella ripresa, pareggio di Vergani e 1-1, con gli ospiti in nove per un doppio rosso.

L'Italia aggancia così la Romania al secondo posto, a 1 punto dalla Germania: lunedì l'ultima gara, in Norvegia, Milanese tornerà a disposizione a metà settimana