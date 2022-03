Il 24 marzo è la Giornata mondiale della tubercolosi

Ricorre oggi, 24 marzo, la Giornata mondiale della tubercolosi, World Tuberculosis Day. Questa giornata è nata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle devastanti conseguenze sanitarie, sociali ed economiche della tubercolosi e per intensificare gli sforzi in modo da porre fine all'epidemia globale di tubercolosi. La data scelta coincide con il giorno in cui, nel 1882, il dottor Robert Koch annunciò di aver scoperto il batterio che causa la tubercolosi: questo aprì la strada alla diagnosi e alla cura di questa malattia.

La tubercolosi rimane uno dei killer infettivi più letali del mondo. Ogni giorno, oltre 4100 persone perdono la vita a causa della tubercolosi e quasi 28.000 persone si ammalano di questa malattia prevenibile e curabile. Gli sforzi globali per combatterla hanno salvato circa 66 milioni di vite dal 2000. Tuttavia, la pandemia di Covid-19 ha invertito anni di progressi compiuti nella lotta per porre fine alla tubercolosi. Per la prima volta in oltre un decennio, nel 2020 i decessi per tubercolosi sono aumentati.

Il tema di quest'anno, "Investire per porre fine alla tubercolosi. Salva vite umane", trasmette l'urgente necessità di investire risorse per intensificare la lotta contro la tubercolosi e rispettare gli impegni assunti dai leader mondiali per porre fine alla tubercolosi. Ciò è particolarmente importante per garantire un accesso equo alla prevenzione e alle cure in linea con la spinta dell'OMS verso il raggiungimento della copertura sanitaria universale.