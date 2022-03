Il 25 marzo è la Giornata internazionale in memoria delle vittime della schiavitù e del commercio degli schiavi transatlantici

Oggi, 25 marzo, ricorre la Giornata internazionale in memoria delle vittime della schiavitù e del commercio degli schiavi transatlantici, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di commemorare donne, uomini e bambini che, dal XVI al XIX secolo, furono vittime del crudele commercio transatlantico degli schiavi.

Questa tratta fu testimone di una delle più imponenti migrazioni forzate della storia, coinvolgendo oltre 15 milioni di esseri umani: persone di origine africana furono obbligate ad abbandonare la propria terra per poi essere venduti come schiavi in America. Gli artefici di questo commercio non erano però solo gli americani, ma giocarono un ruolo fondamentale anche alcuni stati europei dell'epoca: Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e Olanda.

La tratta infatti comprendeva tre tappe:

la prima che passava dall’Europa all’Africa , dove gli schiavi venivano barattati con prodotti europei, come oggetti di cuoio, oggetti in vetro, armi, alcol e tessuti;

, dove gli schiavi venivano barattati con prodotti europei, come oggetti di cuoio, oggetti in vetro, armi, alcol e tessuti; la seconda procedeva con il passaggio dall’Africa all’America , dove gli schiavi trasportati dalle navi erano venduti e usati per lavorare nelle piantagioni e nelle case di ricchi proprietari terrieri;

, dove gli schiavi trasportati dalle navi erano venduti e usati per lavorare nelle piantagioni e nelle case di ricchi proprietari terrieri; la terza prevedeva il ritorno delle navi dall’America all’Europa, con le stive cariche di prodotti lavorati dagli schiavi tra cui tabacco, cotone e zucchero.

La tratta dei neri causò all'Africa un arresto dello sviluppo economico e un crollo demografico ingente: si documenta che tra il 1600 e il 1900 la popolazione africana sia diminuita del 30%, la ragione ovviamente va attribuita alla deportazione degli schiavi ed alle malattie, spesso, importate proprio dagli europei.

La tratta si protrasse fino alla conclusione della Guerra di secessione statunitense nel 1865 quando il presidente degli Stati Uniti d’America Abraham Lincoln ratificando il preesistente XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America sancì l’abolizione permanente della schiavitù. Anche se all'alba del 2022 non esistono più le tratti di schiavi, non si può però dire che i crimini legati a comportamenti ed azioni schiaviste, siano stati eliminati e sconfitti.