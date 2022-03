Peste Suina, la Cia: «Si alla recinzione nell'Ovadese e ad Arquata»

OVADA - Un parziale via libera alla maxi recinzione di cui si parla da settimane per il contenimento della peste suina. A esprimere il parere è la Cia di Alessandria al termine dell'incontro con il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Ferrari.

«La realizzazione di una recinzione per il contenimento dei cinghiali ci lascia ancora perplessi - ha spiegato Daniela Ferrando, da poco eletta ai vertici provinciali dell'associazione di categoria - Ma riteniamo potrebbe essere utile se fatta solo in punti strategici nei territori dove è stata verificata la maggior presenza di carcasse di cinghiali infette, cioè nell’Ovadese e nella zona di Arquata Scrivia. Speriamo che non ci siano ulteriori lungaggini burocratiche».