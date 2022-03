Casale, il poker è servito

FOSSANO - Se serviva una risposta, a tutti, l'ha data la squadra, il Casale, con Marco Sesia e il suo staff. Avanti a testa altissima, in casa dell'ex Fabrizio Viassi, 4-1 al Fossano che può diventare la svolta per un finale di stagione da protagonisti.

Il giorno di Rossini

E' un Casale che si mette alle spalla la settimana difficile, l'allenamento saltato in segno di protesta per i mancati pagamenti, le parole della dirigenza che chiama in causa risultati inferiori alle attese. Sul campo i nerostellati parlano come sanno fare, con il gioco e con i gol: in cinque minuti un micidiale uno - due, che il Fossano accusa, al 13' Rossini, al 18' Martin, doppio vantaggio gestito senza rischia e senza dare la sensazione di accontentarsi.

Così è anche nella ripresa: i padroni di casa accorciano al 26', con Menabò, che sfiora il pari su punizione, ma al 36' D'Ancora trasforma il rigore, concesso per un tocco di mano in area, che ristabilisce le distanze. E Rossini completa la giornata trionfale dei nerostellati con la doppietta personale al 40', in un turno in cui il ko della capolista Novara, in casa con la Sanremese, riapre la lotta al vertice. E gli azzurri saranno al 'Palli' mercoledì nel turno infrasettimanale

FOSSANO - CASALE 1-4



Marcatori: pt 13' Rossini, 18' Martin; st 26' Menabò, 36' D'Ancora (rig), 40' Rossini

FOSSANO: Merlano, Scotto, Fogliarino, Menabò, Giraudo, Scarafia, Specchia, Coulibaly (1’st Della Valle), Di Salvatore (17’ Lima), Adorni, Galvagno. All. Viassi.

CASALE FBC: Guerci, Darini, Martin (15’st D’Ancora), Rossini, Perez (33’st Brunetti), Continella (38’ Onishchenko), Gilli, Casella, Mullici (28’st Gianola), Silvestri (41’st Montenegro), Giacchino. All. Sesia.