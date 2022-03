Csvaa, campagna per cercare nuovi volontari

ALESSANDRIA - Il Csvaa, in collaborazione con Fondazione SolidAl e con il coinvolgimento dell’Associazione Cultura e Sviluppo e di Fondazione SociAl, promuove una nuova campagna di sensibilizzazione al volontariato in provincia di Alessandria e di Asti, con l’obiettivo di coinvolgere in questa esperienza nuove persone.

"Di volontariato e di volontari c’è sempre bisogno e ancora di più se il nostro mondo viene colpito da eventi drammatici, come hanno dimostrato, con evidenza, la pandemia che ancora non ci siamo lasciati alle spalle e una guerra che è davanti agli occhi di noi tutti", spiegano dal Consorzio dei servizi per il volontariato.

Così, per illustrare le opportunità presenti sul territorio, giovedì 31 marzo alle 17, nella sede di Cultura e Sviluppo in piazza De André 76, è stato organizzato anche un incontro conoscitivo (per partecipare è necessaria l’iscrizione, da effettuare tramite questo sito).

Non solo: il Csvaa ha attivato uno Sportello nuovi volontari nella sede cittadina di via Vochieri angolo via Verona per fornire, in modo continuativo, informazioni e orientamento agli aspiranti volontari: è aperto il martedì, dalle 14.30 alle 15.30, su appuntamento.

"E' un'idea"

"Il volontariato, prima di essere una scelta, è davvero un’idea: l’idea che si possa fare qualcosa di buono per gli altri mettendo a frutto le proprie capacità e competenze - spiega Rosanna Viotto, presidente del Csvaa e volontaria dell’Assefa Alessandria - Poi scocca una scintilla che trasforma l’idea in scelta: una scintilla che è diversa per ogni persona perché ogni persona è spinta da motivazioni diverse. E questo è proprio il volto bello del volontariato e ciò che gli permette di abbracciare ogni aspetto del nostro mondo: persone, ambiente, cultura, sanità… tutto. La mia scintilla è scoccata in occasione di un viaggio turistico in India nel 1985: quando siamo tornati mio marito ed io eravamo diversi e il nostro pensiero è diventato azione. Abbiamo trovato l’abito del volontariato giusto per noi. Prima siamo diventati volontari e poi ci siamo spinti ancora oltre e abbiamo creato un’associazione".