Il trio Lulian e la musica di tradizione persiana

ALESSANDRIA - Al via martedì 29 marzo l'edizione 2022 del ciclo ‘L'Altra Musica - incontri con le musiche delle tradizioni etniche e popolari’ organizzato dal conservatorio Vivaldi di Alessandria. Quattro appuntamenti, quattro martedì alle ore 17, nell'auditorium Pittaluga (con ingresso da via Parma 1). I concerti sono aperti al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili e in conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo. Ingresso gratuito. Per partecipare è necessaria la prenotazione online (tramite la piattaforma Metooo).



Il primo appuntamento di martedì 29 marzo è incentrato sulla musica di tradizione persiana e intitolato ‘Da Abd al-Gader Maraghi ai giorni nostri’. Protagonista sarà il trio Lulian: Darioush Madani (tar, setar, tanbur, daf, tombak), Hosna Parsa (kamanche) e Fabio Tricomi (zarb). Il programma comprende brani del musicista persiano del 1400, improvvisazioni strumentali e danze. Le prenotazioni per assistere al concerto sono aperte fino alle ore 13 di martedì 29 marzo.

Il ciclo costituisce parte de ‘L’altra musica a scuola’, corso di formazione in servizio per docenti di scuola primaria e secondaria, a cura del Dipartimento di Didattica della musica del Vivaldi. Il ciclo ‘L'Altra Musica’ 2022 è inserito nel progetto Le Stagioni del Vivaldi, con il contributo della Regione Piemonte. Info: www.didattica.conservatoriovivaldi.it.





Madani ha approfondito la tradizione musicale persiana con grandi maestri che l’hanno guidato nello studio di cordofoni tipici come il tar, il setar e il tanbur, e percussioni come tombak e il daf. A Teheran, Parsa ha fondato e diretto la Scuola di musica. Attualmente vive a Roma, dove frequenta il corso di laurea magistrale in Etnomusicologia all’Università La Sapienza. Musicista ed etnomusicologo, dal 1983 Tricomi si dedica alla ricerca e alla documentazione degli aspetti musicali legati alla tradizione siciliana e si dedica alla musica persiana.