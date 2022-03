Rulli super, Autosped riparte

VOGHERA - Autosped riparte. Con fatica, contratta per quasi tre quarti, di nuovo autoritaria per conquistare 2 punti preziosi, 53-43 nel recupero con Alperia Bolzano.

Un successo per restituire fiducia e liberarsi, anche mentalmente, dai troppi freni. C'è moltissimo su cui lavorare, ma c'è una leader indiscussa, Giulia Rulli, doppia doppia per lei, 19 punti e 13 rimbalzi.

Paura, fatica, recupero

Il primo quarto è la fotocopia della gara di tre giorni prima con Crema. Cambia solo la consistenza dell'avversario, Alperia Bolzano, ed è solo per questo, per qualche errore di troppo al tiro, che le altoatesine non prendono il largo, 8-17 dopo 10', con un divario enorme a rimbalzo, solo 8 per Castelnuovo contro 16 delle ospiti, conferma di una debolezza sotto le pance.

Non cambia il trend in avvl secondo quarto, addirittura vantaggio in doppia cifra, 11-22 dopo 3', ed è Rulli a tenere in gioco le giraffe, con 7 punti. Poi capitan Colli, canestro e libero, riporta Autosped a -4 e Castagna, con penetrazione nel pitturato e segnatura a -2, 20-22 a 3'40'' dall'intervallo lungo. Il pareggio (momentaneo), 22-22, porta la firma, manco a dirlo, di Rulli. L'altra protagonista è Maty Castagna, classe 2015 (17 anni il 1° aprile), è suo il 24-24 allo stop.

L'allungo finale

Castelnuovo per la prima volta avanti a 8'30'' del terzo quarto, con due liberi di De Pasquale, che sono anche i suoi primi due punti nella gara. Dopo un botta e risposta le padrone di casa vanno a +4 con il primo canestro di Gatti ed è ancora lei per il +6, che obbliga coach Chico Sacchi a chiedere time out per scuotere (toni alti), le sue giocatrici. Nel finale Autosped torna a sbagliare molto (troppo) e Alperia si avvicina, 36-35. La gara è ancora apertissima.

Anche nel quarto l'allungo di Colli e compagne è timido, si illudono, ma poi sbagliano e si fanno riprendere. A 6055'' è l'ennesima parità, 41-41. Il canestro di Rulli, un blocco su Gall e poi Colli da sotto indirizzano la partita verso la formazione di casa. Che obbliga Bolzano a forzare il tiro, e Vella sbaglia e poi Gatti va a conquistarsi due liberi, che realizza, per il massimo vantaggio, +7 a 60 secondi (50-43). C'è anche il sigillo di Ravelli da 3, le ospiti non ci sono più, 53-43. Ma quanta sofferenza.

AUTOSPED - ALPERIA BOLZANO

(8-17, 24-24, 36-35

Autosped: Ravelli 3, Rulli 19, Colli 9, Bonvecchio, Gatti 10, D'Angelo 6, Castagna 4, De Pasquale 2, Bernetti, Cassani, Francia. Ne: Bonasia. All.: Balduzzi

Alperia Bolzano: Servillo 3, Egwho 12, Fall 4, Ovner 12, Vella 5, Cremona 3, Assentato 4, Desaler, Iob, Schwienbacher. All.: Sacchi