Filip e Otelè piegano Fossano

TORTONA - Un gol lampo dell'uomo più in forma in questo momento e un'azione manovrata a inizio ripresa bastano e avanzano all'Hsl per avere ragione di un Fossano che non sembra essersi messo alle spalle le quattro reti incassate dal Casale. Ora i bianconeri sono terzi in classifica da soli e domenica a Genova con il Ligorna possono proseguire la serie positiva.

Servono solo 11 secondi all'Hsl per passare in vantaggio: lancio lungo dalla battuta a centrocampo, Gueye di testa appoggia a Filip che entra in area e mette in rete sul primo palo con un rasoterra. Al 12' sugli sviluppi di un calcio d'angolo per il Fossano parte in contropiede Saccà e Fogliarino non volendo rischiare danni peggiori lo stende spendendo così un cartellino giallo; proprio Saccà un minuto più tardi su un cross di Procopio dalla sinistra avrebbe la palla giusta per il raddoppio ma il suo colpo di testa finisce alto. Sull'altro fronte è bravo Menabò a controllare palla e girarsi concludendo con un diagonale che però finisce largo sul palo alla destra di Teti. Le emozioni non finiscono: al 16' Manasiev con uno slalom in area si libera al tiro ma colpisce l'interno del palo lontano dopo avere superato Merlano, al 24' un contropiede perfetto del Fossano parte dal cross rasoterra di Scarafia, viene rifinito dal velo di Della Valle e sprecato dalla conclusione di Menabò sull'esterno della rete. Al 36' Filip ruba palla al limite dell'area e serve Gueye che però perde il tempo per battere a rete e appoggia a Manasiev che svirgola la conclusione. Il centrocampista macedone brilla al 44' quando si libera sulla fascia sinistra e poi anziché crossare cerca il tiro in diagonale colpendo la parte alta della traversa, mentre un minuto dopo tocca a Saccà arrivare fino al centro dell'area per poi concludere a rete con un sinistro a giro che finisce largo oltre il palo.

La ripresa si apre con Otelè che controlla un passaggio di Gueye, si accentra e tira rasoterra debole senza impensierire Merlano, riscattandosi sei minuti dopo quando su assist di Saccà ha il tempo di prendere la mira e freddare Merlano per il raddoppio dell'Hsl. All'11' potrebbe arrivare il tris grazie all'inserimento di Speranza su un'intuizione di Otelè: il centrocampista dell'Alessandria riesce a tirare ma la mira è alta e la palla si perde sul fondo. Altra occasione per i colori bianconeri al quarto d'ora con lo slalom di Procopio che poi serve Gueye preso in controtempo con il pallone che sfila beffardo. Le iniziative del Fossano non impensieriscono Teti che esce tranquillo per anticipare Menabò su una rimessa laterale, mentre al 33' Otelè ci prova ancora con un tiro da fuori area ma con poca fortuna. Tre minuti più tardi è una fucilata di Filip dal limite a sfiorare il tris, poi si fa vedere anche Diallo di rientro dall'esperienza in nazionale che controlla e spara ma il tiro è debole e facile preda di Merlano. Non succede più nulla fino al fischio finale, con i ragazzi che festeggiano sotto la curva.

HSL DERTHONA - FOSSANO 2-0

MARCATORI: 1' Filip; st 6' Otelè

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Todisco, Emiliano, Galliani, Procopio (29' st Gjura); Filip, Speranza (45' st Luzzetti), Manasiev; Saccà (24' st Romairone), Gueye (32' st Diallo), Otelè. A disp. Bertozzi, Luzzetti, Negri, Kanteh, Akouah, Grieco. All. Zichella

FOSSANO (4-2-3-1): Merlano; Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Galvagno, Della Valle (22 st Matera); L. Di Salvatore (20' st Bellocchio), Fogliarino (35' st G. Di Salvatore), Scarafia; Menabò (29' st Coulibaly) A disp. Lima, Bellocchio, Marin, Matera, Cossu, Quaranta. All. Viassi

ARBITRO: Romaniello di Napoli

NOTE Ammoniti Speranza, Galliani; Fogliarino, Adorni, Della Valle. Calci d'angolo 1-3. Recupero pt 0'; st 3'. Spettatori 150 circa.