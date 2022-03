Il 31 marzo è la Giornata mondiale del backup

Si celebra oggi, 31 marzo, la Giornata mondiale del backup, World Backup Day con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sulla sicurezza e la cura dei propri dati. Il backup, infatti, è una “procedura con la quale si realizza una copia di sicurezza di un certo insieme di dati".

A causa del progressivo processo di convergenza tra physical security e cybersecurity, la sicurezza dei dati ha conseguito sempre maggiore rilevanza. La diffusione di dispositivi connessi alla rete (IOT, Internet of Things), ha portato ad un rischio di cyberattacco sempre più elevato. Per evitare di incorrere in questi pericoli, è importante adottare una serie di best practice per la sicurezza in rete, tra le quali proprio un sistema di backup periodico in grado di tutelare i dati anche in caso di problemi tecnici o di attacco hacker.

Calandoci nel settore della sicurezza fisica, è infatti impensabile realizzare un impianto (controllo accessi o videosorveglianza) senza aver prima considerato il modo in cui i dati vengono raccolti, trattati e archiviati: per questo è indispensabile sempre affidarsi ad un system integrator esperto, in grado di valutare le soluzioni più idonee e di individuare i prodotti migliori e più sicuri anche dal punto di vista della sicurezza dei dati. La sicurezza hardware e quella software non sono più da considerarsi due tematiche separate, ma devono essere prese in considerazione come parti interconnesse ed interdipendenti.