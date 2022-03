Peste suina: ok a emendamento M5S

La situazione relativa alla peste suina africana in Piemonte e Liguria è sotto stretto monitoraggio. Dall'inizio di gennaio, quando è stato scoperto il primo caso a Ovada, sono 74 i casi in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Proprio oggi è stato proposto e accolto nell'aula del Senato un Odg che "impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, i quali si trovino in zone infette o confinanti, l'applicazione delle esclusiveper il contenimento della peste suina africana, ritenendosi escluso l'abbattimento preventivo". Lo si legge nell documento firmato da Elisa Pirro, Gisella Naturale, Alberto Airola e, senatori del Movimento 5 Stelle.

Non solo: si impegna anche il Governo a "valutare l'opportunità di prevedere misure di sostegno per le ulteriori attività danneggiate dalla peste suina africana, nonché connesse strategie di rilancio".

Cinghiali, abbattimento al via: si potrà sparare anche di notte Le nuove disposizioni della Regione per contrastare la diffusione della peste suina saranno valide fino al 30 giugno

«Ci impegneremo – segnalano in una nota congiunta i senatori M5S – affinché nei prossimi provvedimenti si possano trovare le risorse necessarie per un sostegno a queste attività. Oltre agli allevamenti dobbiamo pensare a tutto il settore silvopastorale, a tutto l'indotto economico fatto di escursionismo, turismo legato all'outdoor che concorre all'economia di questi territori. Oggi queste persone ci stanno chiedendo aiuto e non possiamo lasciarli inascoltati».

La peste suina è una malattia virale che colpisce suini e cinghiali: altamente contagiosa e spesso letale per gli animali, non è, invece, trasmissibile agli esseri umani. Per prevenire e contenere la diffusione è in vigore un Piano di Sorveglianza nazionale che prevede l'attuazione di speciali misure di biosicurezza ed è stato nominato un Commissario straordinario.