Bertram, ufficiale Elvar Fridriksson

TORTONA - E' arrivata poco fa anche l’ufficialità da casa Bertram. Elvar Fridriksson è un nuovo tesserato del Derthona.

Il 27 enne play-guardia islandese è un giocatore di scuola Usa, avendo fatto il College con la canotta della Long Island University di Brooklyn. In carriera esperienze europee in Francia, in Islanda (2018/19 al Njardvik) e Svezia dove vince il campionato nel 2021 con il Boras. Frastagliata questa stagione, iniziata in Lituania (allo Siaulai), proseguita in Belgio (ad Anversa 11.7 punti e 7.3 assist) e che si concluderà con la prima esperienza Italiana a Tortona.

Contro l'Italia

Fridriksson si era messo in luce durante gli ultimi due confronti di qualificazione mondiale tra Islanda e Italia (30 punti e 6 rimbalzi nella sconfitta del PalaDozza). Alto 183 cm, ottimo passatore e dotato di tiro da fuori, il playmaker ha giocato ieri l’ultima partita nella lega Bnxt che raccoglie le squadre olandesi e belghe, segnando 18 punti nella vittoria dell’Antwerp sullo Zeieden.

Il regista ha firmato con il club bianconero un accordo fino al termine della stagione. Si tratta di un'aggiunta al roster e non sono in programma tagli, anche se il suo arrivo prevederà una ridefinizione di equilibri e gerarchie. E' atteso in serata a Tortona. Domani sosterrà le visite mediche e martedì svolgerà il primo allenamento con il gruppo. Debutto previsto domenica a Cremona. E’ il primo islandese della storia del Derthona Basket.