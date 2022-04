Alla scoperta della Moisa. Pensando all'ambiente

ALESSANDRIA - Più di cento persone si sono recate a Cascina Moisa sabato 2 aprile per partecipare a “La natura ti fa bella, visita guidata a Cascina Moisa per scoprire le piante amiche della bellezza e del benessere”, evento organizzato da Erica Pro Natura Alessandria, con Docenti Senza Frontiere e Soroptimist, in collaborazione con l'assessorato e la Consulta Pari opportunità, nell'ambito del Marzo Donna e l'Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo.

«Un risultato oltre le aspettative, che testimonia come ambiente, arte e storia siano temi capaci di catalizzare l'attenzione di molti, se resi accessibili», commenta Sonia Fogagnolo, presidente di Erica Pro Natura Alessandria.

Nel corso dell'evento sono state premiate le due giovanissime vincitrici del concorso letterario ambientalista “C'era una volta la crisi climatica”, promosso da Erica Pro Natura Alessandria, in collaborazione con Docenti Senza Frontiere. Il contest, destinato ai ragazzi tra i 14 ed i 25 anni, invitava a scrivere un racconto ispirato al genere solar punk, movimento culturale che promuove una visione ottimistica del futuro: la giuria presieduta dal professor Pier Luigi Cavalchini ha decretato vincitrici Greta Soldera e Federica Cirio, di quindici anni (rispettivamente, primo e secondo posto). Si tratta di due ex alunne dell'istituto comprensivo 'Paolo e Rita Borsellino' di Valenza, guidato dal dirigente Maurizio Primo Carandini, che ha invitato gli alunni dell'ultimo anno a riflettere su questo delicatissimo tema.

«È stato bello parlare di cambiamento climatico, e di come superarlo, con Greta e Federica, giovanissime ma già con le idee chiare – aggiunge Sonia Fogagnolo - ed è stato sorprendente cogliere nelle loro parole una lungimiranza ed una profondità introvabili nei discorsi di molti adulti. Insomma, è giusto che di futuro si parli con chi il futuro lo rappresenta!».

Anche l'arte è stata protagonista dell'evento: le bellezze naturali e storiche della Moisa sono state arricchite dalle opere delle artiste alessandrine Denise Bistolfi e Niki Taverna, le sculture ambientaliste di Frenz Cuttica e le fotografie di Raffaella Calzoni.