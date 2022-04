La Santa di oggi, 5 aprile, è Santa Giuliana di Cornillon (o di Liegi)

Monaca agostiniana

La vita della Santa

Giuliana nacque in Belgio, tra il 1191 ed il 1192. Rimasta orfana a cinque anni, fu affidata alle monache agostiniane del convento-lebbrosario di Mont-Cornillon. Una delle monache si occupò della sua educazione e maturazione spirituale.

Diventa monaca agostiniana nel 1207, successivamente è eletta priora ma viene cacciata dal monastero perché accusata di falsificare i conti dell’ospedale e usare il denaro per istituire la festa del Corpus Domini. Il Vescovo la reintegra e nel 1246 autorizza la festa a livello locale, ma alla morte di questo, Giuliana viene cacciata nuovamente e la festa abolita. Nel 1248 Giuliana lasciò il cenobio e passò gli anni successivi in vari monasteri cistercensi, continuando a diffondere il culto per il Santissimo Sacramento.

Morì il 5 aprile 1258 nella sua cella a Fosses-la-Ville contemplando ancora una volta l'Eucaristia. Insieme a Eva di Liegi è la promotrice della Festa del Corpus Domini introdotta nel 1246 dal vescovo Roberto de Thourotte e nel 1264 in tutta la Chiesa da Urbano IV.