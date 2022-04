Novipiù - Ghirlanda, la storia continua

CASALE MONFERRATO - Novipiù si assicura Matteo Ghirlanda anche per la prossima stagione.

La giovane ala romana ci ha messo poco per convincere Casale a scommettere su di lui. Le sue prestazioni e la sua "faccia" in campo (7.5 punti e 5.5 rimbalzi di media) hanno convinto staff e club a esercitare l'opzione di rinnovo del contratto. “Sono molto contento - spiega il giocatore - perché in questo periodo ho sentito la fiducia da parte dello staff e del club. Credo che rimanere qui sia l’opzione migliore per la mia crescita. Sono molto felice, però in questo momento sono concentrato sul finire questa stagione nel miglior modo possibile”.



Le motivazioni del club nelle parole del general manager Giacomo Carrera. “Siamo felici per il prolungamento del contratto di Ghirlanda. Matteo ha dimostrato tutte le sue capacità di inserimento all’interno del roster ed è stato fondamentale per allungare le rotazioni. Il suo impegno e la sua volontà di mettersi al servizio della squadra hanno convinto il club ad esercitare l’opzione per tenerlo in rossoblu anche la prossima stagione. Questa firma, inoltre, getta le basi per il roster della prossima stagione”.