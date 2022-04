Imprenditorialità, freelance e start up: se ne discute al Lab121

ALESSANDRIA - Dopo 2 anni di pandemia e la (sospirata) conclusione dello stato di emergenza, la community di Lab121 torna ad incontrare e ad incontrarsi con il percorso di incontri 'Move Up'. Un ciclo di appuntamenti che rifletterà in modo originale sui temi del lavoro, dell'autoimprenditorialità, delle startup e che aiuterà a capire come le grandi trasformazioni e i flussi globali del mondo contemporaneo possano, o non possano, incardinarsi sul nostro territorio.

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8, a partire dalle 18 al Community Center Porto Idee in Via Verona 95, è in programma l'incontro “Da Competitori a Cospiratori: la rivista Officina Primo Maggio racconta le coalizioni fra lavoratori autonomi di ACTA - L'associazione dei freelance e Redacta”. Sergio Bologna e Mattia Cavani racconteranno le trasformazioni che hanno interessato il mondo del lavoro negli ultimi anni, le nuove forme di lavoro flessibile e distribuito e le alleanze che si sono generate all'interno del variegato mondo dei freelance per mitigare i cambiamenti indotti dalle innovazioni tecnologiche e dalle profonde ristrutturazioni capitalistiche. E che magari riporteranno in auge concetti e pratiche che sembravano dimenticate (chi parla più di conflitto nel dibattito pubblico?), ma che sono tuttora presenti nelle pieghe e sotto la patina (digitale) del Capitalismo contemporaneo.

Sergio Bologna è fondatore della storica rivista Primo Maggio, fa parte della redazione di Officina Primo Maggio e coordina il Comitato scientifico di Acta. Mattia Cavani fa parte della redazione di Officina Primo Maggio, è consigliere di Acta e tra i fondatori di Redacta.

Per partecipare è richiesta la registrazione alla pagina www.lab121.org/product/moveup/ e il possesso del Super Green Pass. Per informazioni scrivere a info@lab121.org