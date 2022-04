Quanti equipaggi al 'Sanremo'

SANREMO - Il fascino del Rallye di Sanremo' è sempre grande. E team e piloti della nostra provincia, a ragione, ne sono conquistati.

Nella seconda prova dell'Italiano, che scatterà fra pochi minuti davanti al Casinò, anche equipaggi 'alessandrini' con ambizioni di podio.

Fra le aspiranti alla vittoria c'è la Skoda Fabia Rally2 dell’Erreffe Rally Team di Castelnuovo Scrivia: la squadra di Agostino Roda segue il pilota vogherese Giacomo Scattolon (con Giovanni Bernacchini alle note) reduce dal 6° posto al debutto nel Rally del Ciocco. Entrare nella top five è un obiettivo concreto e inseguito

In gara per l'assoluto tricolore ci sarà anche una Skoda Fabia di Gima Autosport, preparata per Elio Cortese e Matteo Canobbio. Non può mancare il Vm Motor Team, con Pierluigi Maurino e Andrea Bruno su Peugeot 208 Rally4. Arrivi domani, dalle 17.

Solo domani si correrà anche il “Sanremo Rally Leggenda” valido per il Campionato rally di zona con coefficiente rafforzato (1,5). La Erreffe partecipa con due Skoda Fabia per Andrea Spataro – Alessia Muffolini e Alessandro Furci – Edoardo Brovelli. Tre equipaggi per Gima Autosport: Skoda Fabia per Luca Fiorenti – Giancarla Guzzi e due Renault Clio per Federico Gangi – Christian Trivellato e Davide Craviotto – Fabrizio Piccinini.

Fra i preparatori provinciali c'è anche Pool Racing di Cassano con una Peugeot 207 Super 2000 per Maurizio Rossi – Giorgio Genovese. Al via anche Claudio Bico - Chiara Staltari su Peugeot 106 di classe N1 per Vm Motor Team.