Arredo Frigo, la salvezza è (quasi) al sicuro

ACQUI - La matematica ancora non c'è, ma il +6 sulla zona calda è la miglior ipoteca per Arredo Frigo Valnegri Acqui per la conferma in B1.

Tabella di marcia rispettata, le ragazze di Ivano Marenco fanno il passo fondamentale per salvarsi, spinte anche dal tifo di un Mombarone gremito: 3/0 a Visette, anche netto nei parziali (25/13, 25/17, 25/21) nel giorno in cui la rivale diretta, Igor Trecate, perde con la capolista Palau. Adesso il margine è davvero importante, 6 punti da difendere nelle ultime due gare, il 23 e 30 aprile, e poi festeggiare una salvezza che, dopo il girone di andata, poteva sembrare una impresa. La è stata, certo, ma le termali sono state brave a diventare squadra che merita di stare nella terza serie nazionale, formazione giovane, ma pronta, anche con la testa, a sfruttare le opportunità del calendario.

"Non ci siamo solo preoccupate di vincere, abbiamo disputato una bella partita - sottolinea coach Marenco - Aver affrontato il girone di andata con problemi e senza Adani aumenta il rammarico per come poteva essere la classifica giocando con il gruppo al 100 per cento. Abbiamo centrato un appuntamento fondamentale, adesso manca davvero poco a festeggiare".

In B2 femminile turno di riposo per Euromac Mix Casale, che tornerà in campo il 23 per le ultime due tappe della stagione.

La Bollente di autorità

La Bollente Negrini Acqui è sempre padrona della serie B maschile. Manca ancora la certezza del primato, e dell'abbinamento, nei playoff, con la seconda del girone B, quello tutto lombardo, ma la squadra di Negro e Astori aggiunge un altro successo pieno, 3/0 a Zephyr Spezia (nella foto la festa finale), lottato nei punteggi per ribadire la forza del gruppo. Due set decisi ai vantaggi, 26/24 il primo e 29/27 il terzo, solo il secondo agevole, 25/18, nell'ultimo, come racconta il ds Stefano Negrini, "ci siamo trovati sotto di 6 punti, ma palla su palla abbiamo rimontato. Questa è una squadra che non molla mai e dimostra di aver acquisito una maturità notevole. Ci servirà per le gare in cui ci giocheremo la A".

Manca ancora il primato matematico, "potrebbe arrivare già giovedì 14 quando Alto Canavese, che ha vinto, recupererà la partita con Nuova Pallavolo San Giovanni. Se perderà un punti, il primo posto sarà nostro e ci darà il fattore campo a favore, che nei playoff conta molto".

Novi, niente poker

Si interrompe la striscia positiva, in B, di Novi Pallavolo: al PalaBarbagelata passa Pivielle Cerealterra Ciriè, 1/3, che risponde al vantaggio iniziale dei novesi, 25/19. La gara 'gira' nel secondo set, che i torinesi conquistato ai vantaggi, 25/27, e spostano così la gara dalla loro parte, 21/25, 20/25, punteggio anche troppo severo per i padroni di casa