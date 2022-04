Due piattaforme (e un logo) per i Duc

ALESSANDRIA - La realizzazione di un pannello con la scritta di benvenuto sulla rotatoria in via Giordano Bruno all'intersezione con Via Tiziano; lo sviluppo della piattaforma per l’erogazione di servizi di ‘welfare aziendale’; lo sviluppo di una piattaforma di e-learning e training online che ospiterà un numero illimitato di corsi: sono stati presentati oggi a Palazzo Rosso i nuovi step - 50mila euro di investimento finanziati dalla Regione Piemonte - dei Distretti urbani del commercio. Che hanno pure un logo dedicato, che punta sul fiume Tanaro, sul ponte Meier e sulla Cittadella.

In video ne parla il segretario provinciale di Confesercenti, Manuela Ulandi: protagonisti, ovviamente, anche il Comune di Alessandria, la Regione Piemonte e Ascom Confcommercio.