Cse: "Tavolo di crisi sulle Ipab"

I sindacati Cse Sanità (Sindacato maggiormente rappresentativo nel comparto sanità Privata e terzo settore) e Cse Flpl (Sindacato maggiormente rappresentativo nel comparto Funzioni Locali) hanno richiesto l’apertura di un tavolo di crisi per discutere della disastrosa situazione delle strutture socio-assistenziali e residenziali pubbliche del territorio di Alessandria e Asti.

Casa di riposo: Eurotrend revoca la sospensione del contratto La cooperativa reclamava un credito di oltre 320mila euro. L'impegno dei sindacati: "Ora confronto tra le parti"

Secondo Claudia Mensi e Stefania Gallo, infatti, "la situazione, nella maggior parte delle Ipab del territorio, è diventata insostenibile: carenze organizzative e situazioni debitorie esponenziali che provocano enormi problemi e incertezze ai lavoratori tutti, alle aziende in appalto fornitrici di servizi e a volte della gestione del personale senza poi dimenticarsi di tutti gli ospiti soggiornanti nelle strutture. Basti pensare che solo qualche mese fa per tali motivazioni si è arrivati alla chiusura dell’Ipab di Castellazzo Bormida in meno di un mese e che tante altre nelle medesime condizioni”.

A tale incontro i sindacati hanno richiesto alle Prefetture che partecipino gli Enti provincia (in rappresentanza dei Comuni), la Regione Piemonte in quanto unico ente responsabile del controllo degli Ipab e gli Ipab stessi.