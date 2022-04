Il 14 aprile è la Giornata mondiale della malattia di Chagas

Ricorre oggi, 14 aprile, la Giornata mondiale della malattia di Chagas.

La malattia di Chagas, nota anche come "malattia silenziosa o messa a tacere", colpisce principalmente le persone povere senza accesso all'assistenza sanitaria o le persone senza una voce politica. La malattia progredisce lentamente e spesso mostra un decorso clinico asintomatico. Senza trattamento, la malattia di Chagas può portare a gravi alterazioni cardiache, digestive e diventare fatale. Aumentare la consapevolezza della malattia è essenziale per migliorare i tassi di trattamento precoce e cura, insieme all'interruzione della sua trasmissione. La Giornata mondiale della malattia di Chagas è stata celebrata per la prima volta nel 2020.

La malattia di Chagas, nota anche come tripanosomiasi americana, è causata dal parassita protozoico Trypanosoma cruzi.

Si stima che da 6 a 7 milioni di persone in tutto il mondo ne siano affette. Questa malattia si trova principalmente nelle aree endemiche di 21 paesi continentali dell'America Latina, dove viene trasmessa principalmente quando gli esseri umani entrano in contatto con feci e / o urina di insetti triatomine succhiatori di sangue infetti (trasmissione trasmessa da vettori).

A causa dell'elevato numero di persone che rimangono non diagnosticate o non trattate, combinate con le aree con trasmissione attiva rimanente, mettono circa 75 milioni di persone a rischio di infezione. Gli insetti triatomina vivono tipicamente nelle fessure del muro o del tetto di case mal costruite nelle aree rurali o suburbane, diventando attivi di notte, mordendo le aree esposte della pelle, quindi defecando vicino al morso. La malattia di Chagas può essere trasmessa anche attraverso la trasfusione di sangue o emoderivati da donatori infetti; per trasmissione congenita (da madre a figlio) durante la gravidanza o il parto; mediante trapianto di organi da donatori infetti; e anche da incidenti di laboratorio.

