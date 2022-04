Il Santo di oggi, 14 aprile, è San Benedetto di Hermillon

Pastore

La vita del Santo

Nasce a Hermillon (Francia) nel 1165 circa. Appartiene a una famiglia povera. Inizia a lavorare come pastore di pecore accudendo al piccolo gregge della madre. A 13 anni Benedetto ha una visione dove viene incaricato di realizzare un ponte sul fiume Rodano. Dopo essersi recato dal vescovo di Avignone, inizia i lavori per la costruzione nel 1177 con l’aiuto di volontari. In seguito diventa il priore della compagnia dei frati pontieri.

La morte del Santo

Muore ad Avignone (Francia) attorno al 1184 a soli 19 anni prima del completamento del ponte. Viene sepolto, come da sua volontà, nella cappella di San Nicola costruita sulla terza arcata del ponte.

Nel 1237 viene proclamato Santo.

Curiosità

Patrono di Avignone e protettore dei costruttori di ponti e degli ingegneri, e viene invocato contro: i pericoli derivanti dalle calunnie, i calcoli e le infiammazioni in genere.