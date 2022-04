Vince il Cosenza: ora è a -1 dai Grigi

ALESSANDRIA - Adesso il Cosenza è lì, a un solo punto dall'Alessandria.

Decide Camporese, a 5' dalla fine, contro un Benevento deludente, che colpisce però la traversa del possibile pareggio in pieno recupero. La partita cambia ancora la classifica della B: i sanniti buttano via, male, l'occasione di salire al secondo posto, perché sbagliano una quantità enorme di palloni, con molti giocatori sottotono, Farias inguardabile, e Matosevic che salva due occasioni

E i 360 minuti finali sono ancora più caldi: la classifica recita Alessandria quintultima con 29 punti, Cosenza quartultimo con 28, Vicenza terzultimo con 25, Crotone penultimo con 21, Pordenone chiude con 17. A quota 34 c'è la Spal, che lunedì ospita il Crotone (ore 12.30) Le altre gare che interessano la corsa salvezza sono Vicenza - Perugia (ore 15), Cremonese - Cosenza (ore 15) e Alessandria - Cittadella (ore 18), Grigi in campo conoscendo già i risultati delle rivali



"Pensiamo solo a noi"

La vittoria del Cosenza complica la strada dei Grigi? "La classifica va guardata il giusto, ma con un punto fermo: l'esito del campionato dipende, prima di tutto, da noi - sottolinea Luca Parodi, uno dei doppi ex - e non dobbiamo disperdere energie pensando troppo alle altre. Ci servono, e abbondanti, per noi".

I Grigi devono salvarsi, i padroni di casa hanno le ultime chance di agganciare il treno playoff: quale obiettivo peserà di più? "A questo punto della stagione, in ogni gara si 'scontrano' traguardi diversi, ma altrettanto importanti. Sta a noi - insiste Parodi - far sì che il nostro lo sia ancora di più. Perché noi, come i tifosi, abbiamo un sogno nel cuore, tenere questa B"

Sabato mattina i tifosi saranno alla Michelin per sostenere la squadra. "Può anche sembrare banale, o scontato, ma tutto questo campionato sta dimostrando quanto noi abbiamo bisogno di loro e loro di noi. Dimostrano un attaccamento, una passione, un amore enormi: ho imparato bene, e come me tutti i compagni, che qui si tifano i Grigi e solo i Grigi contano. E Longo, anche in questo, nel rendere fotrissimo il legame tra squadra e tifoseria, è stato, ancopra una volta, determinante"