Il Santo di oggi, 15 aprile, è San Damiano de Veuster

Sacerdote

La vita del Santo

Nasce in Belgio il 3 gennaio 1840 da famiglia contadina profondamente religiosa.

A 19 anni Joseph de Veuster (suo vero nome) entra nella congregazione Sacri Cuori di Gesù e Maria col nome di Damiano. Dopo alcuni anni di preparazione, viene inviato come missionario nelle Hawaii in un esteso territorio con soli 2000 abitanti. Il giovane prete non si perde d’animo: impara la lingua degli indigeni, condivide il loro povero cibo e dorme come loro su un pagliericcio.

Nel 1873 si imbarca per Molokai per assistere gli ammalati di lebbra. Riesce così a trasformare un posto di disperazione in un luogo di speranza cristiana. Costruisce chiese, case, orfanotrofi, dispensari, acquedotti e anche un cimitero per seppellire i lebbrosi con dignità.

Missionario per venticinque anni, sedici trascorsi a Molokai.

La morte del Santo

Si ammala anche lui di lebbra e muore il 15 aprile 1889 a Molokai (Isole Hawaii). Ai funerali partecipa una folla straordinaria di lebbrosi inconsolabili. Viene sepolto sotto un albero di pandanus dove ha dormito la prima notte a Molokai.

Beatificato da papa Giovanni Paolo II nel 1995.

Nel 2009 viene canonizzato da papa Benedetto XVI.