Il 16 aprile è la Giornata mondiale della voce

Ricorre oggi, 16 aprile, la Giornata mondiale della voce nata nel 1999 in Brasile grazie a un'iniziativa di medici, studiosi del linguaggio e insegnanti di canto per promuovere la cura della voce. Da quell'anno l'evento raggiunse respiro mondiale e nel 2002 venne riconosciuta anche negli Stati Uniti con il nome di World Voice Day.

La giornata si pone come scopo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo ai rischi che si incorrono nell’ignorare le possibili alterazioni, anche lievi, che possono colpire le corde vocali.

La voce è un suono emesso tramite il passaggio di aria dalla laringe con la conseguente vibrazione delle corde vocali, grazie anche alla sinergia di altri elementi come labbra, denti, lingua, ugola e faringe, sotto lo stretto controllo del cervello.

La voce di ogni singolo individuo è unica, sia per caratteristiche genetiche che per motivazioni biologiche, combinando un mix di intensità, altezza e timbro unendosi in un unico tono. Il suono della nostra voce si modifica ovviamente con le esigenze fisiologiche come la crescita.

Spesso e volentieri comunque capita che la nostra voce non ci piaccia quando la riascoltiamo da un altro dispositivo come può essere una registrazione, percependola molto diversa da quella che sentiamo in testa, questo accade per un motivo strettamente legato alla fisica: le voci che ascoltiamo degli altri attraversano solo l’aria per arrivare alle nostre orecchie, seguendo per così dire un percorso netto. La nostra invece deve oltrepassare una serie di barriere fisiche: le ossa e i muscoli, la laringe, la coclea, quella chiocciolina che è nell’orecchio e che porta le vibrazioni al cervello affinché possano diventare suoni. Per questo ci appare meno pulita e piacevole da ascoltare.

Quali sono le patologie della voce?

Le malattie legate alla voce, denominate disfonie sono divise in due macro gruppi: organici o funzionali. Quelli di tipo organico sono dovuti ad alterazioni infiammatorie, anatomiche o di qualunque altra natura della laringe, quelle invece di tipo funzionale sono patologie della voce che si verificano in assenza di specifiche lesioni o deficit motori.

Consigli per mantenere una voce sana

Sono diversi gli accorgimenti per evitare di perdere la voce o danneggiarla, alcuni di questi sono: